Başkan Zolan pazar yerlerini gezdi

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, hafta sonu Karaman, Merkezefendi ve Sevindik Kapalı Pazar Yerlerini ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşları dinleyip, sohbet etti. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, hafta sonu Karaman, Merkezefendi ve Sevindik Kapalı Pazar Yerlerini ziyaret etti.

Vatandaşlarla ve esnafla sohbet edip, onları dinleyen Başkan Osman Zolan'a eşi Berrin Zolan, AK Parti Merkezefendi İlçe Başkanı Ekrem Başer ve beraberindekiler eşlik etti. Pazaryerinde esnaf ve alışverişe gelen vatandaşlarla sohbet eden Başkan Osman Zolan'a özellikle kadınlar ve gençleri yoğun ilgi gösterdi. Pazar esnafına hayırlı işler dileyen Başkan Osman Zolan, kendisine iletilen istekleri de dinleyerek vatandaşlarla keyifli sohbetler gerçekleştirdi. Çocukların da yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Osman Zolan, bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Vatandaşla iç içeyiz

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, gece gündüz mesai mefhumu gözetmeden sürekli vatandaşlarla iletişim halinde olduklarını belirterek, pazar yerlerinde alışveriş yapan esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelmekten büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi. Başkan Osman Zolan, "Biz her zaman vatandaşlarımızla iç içeyiz. Sürekli sahada, onların dertleriyle dertlenip, Denizlimizin gelişimi için birlikte çabalıyoruz. Gerek halk günü buluşmalarımız, gerekse günlük programlarımız dahilinde Denizlililerin hizmetinde çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Başkan Osman Zolan ile Karaman Kapalı Pazaryerinde karşılaşan yaşlı bir kadının, "Sana her zaman dua ediyorum. Allah seni başımızdan eksik etmesin. Denizlimiz hep güzel olsun. Zolan demek Denizli demek" demesi dikkatlerden kaçmadı. Başkan Osman Zolan vatandaşlara dua ve temennilerinden dolayı teşekkür etti. Esnaftan pazar alışverişi de yapan Başkan Osman Zolan vatandaşlara meyve ikramında da bulundu.