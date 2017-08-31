Bayram iznine gelen asker kazada öldü

Aydın'ın Çine İlçesi'nde, vatani görevini yaparken bayram izni için memleketine gelen 23 yaşındaki Alihan Akçan, otomobiliyle uçuruma yuvarlanarak öldü

Bayram iznine gelen asker kazada öldü

Kaza, bugün saat 02.30 sıralarında, Çöğürlük Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Askerlik yaptığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Kurban Bayram için 10 gün izne gelen Alihan Akçan, gece arkadaşlarıyla buluşup birlikte vakit geçirdi, eğlendi. Akçan daha sonra, evine gitmek için otomobille yola çıktı. Gökyaka Mahallesi'nden Çöğürlük Mahallesi'ne giden Akçan yönetimindeki 09 ABF 88 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, 5 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Otomobil sürücüsü Alihan Akcan, kaza yerinde öldü. Ölüm haberi ailesini yasa boğarken, jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ölüm #kaza #çine #aydın
Önceki Haber
Otomobil, akaryakıt tankerine çarptı: 2 ölü
Sonraki Haber
Manisa'da kırmızı-beyaz ulaşım
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.