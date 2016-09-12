YAKIN, ULAŞIM KOLAY, UCUZ

'YOĞUNLUK TATMİN EDİCİ'

Haber Kaynağı: DHA

Cumartesi gününden itibaren Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'na geçmek isteyenler, Bodrum'daki bilet satış ofisleri önünde hareketlilik yaşanmasına neden oldu. İstanbul, Ankara, İzmir, gibi büyük illerin yanı sıra Almanya ve Hollanda'dan da gelen gurbetçi vatandaşlar, sabah saatlerinde günübirlik turlarla Muğla'ya komşu Yunan adalarına geçti. Yunan adalarına sefer düzenleyen firmanın yetkilileri feribot seferlerinin yüzde 80 doluluk oranlarına ulaştığını belirtti. Bodrum'da Muğla Büyükşehir Belediyesi Liman İşletmeleri Gümrük Alanı'nda sabah erken saatlerden itibaren hareketlilik yaşandı. Sabah saatlerinde Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'na gitmek için gelen yerli ve yabancı turistlerin yoğunluğu nedeniyle zaman zaman kapı önünde kuyruk oluştu.Kurban Bayramı tatilinin ilk gününde günübirlik olarak Yunan adalarını gezip alışveriş yapacaklarını söyleyen YDS Yat Temizlik Hizmetleri Firması'nın sahibi Ece Yeşilpınar (32) yakın, ulaşımın kolay olması ve ucuz olması nedeniyle tatil için tercih ettiklerini belirtti. Bayram tatilini Yunan adalarında değerlendiren avukat Metin Kesikçiler ve eşi Anıl Kesikçiler de, "Uzun bir bayram tatili var. Bu tatili Yunan adalarında değerlendireceğiz. Önce İstanköy'e geçiyoruz, ardından da Leros'a geçeceğiz. Bayram tatili boyunca Yunan adalarındayız. Çünkü Yunan adaları hem ucuz hem de yemekleri güzel bu nedenle tercih ediyoruz" dedi.Bodrum Feribot Acentesi Müdür Yardımcısı Özgür Meral ise bayram yoğunluğunun tatmin edici olduğunu belirterek şunları söyledi:"Özellikle Turgutreis'te yeşil pasaport kullananların fazla olması ve yerleşenlerin de bulunması nedeniyle ek seferler koyduk. Turgutreis'ten saat 09.30 feribotunun dışında da saat 11.00'de de bir feribot ekledik. Bayramın ilk günlerinde daha yoğun olacaktır tabi ki ama dönüşlerde de aynı yoğunluğu bekliyoruz. Tatilin ilk 3 günü, cumartesi, pazar ve pazartesi, 3 günde yaklaşık 2 bin kişiyi yolcu ettik ve seferlerdeki doluluk oranları yüzde 80'e ulaştı."