Belediye binasına kurşun!

Aydın’ın İncirliova İlçesi'nde, belediye binasının önünde kavga eden iki kardeşten biri pompalı tüfekle ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar, belediyenin emlak servisinin camına isabet etti

Olay, dün saat 23.30 sıralarında İstiklal Mahallesi Prof.Dr. Türkan Saylan Caddesi'ndeki Belediye Hizmet Binası önünde meydana geldi. 30 yaşındaki Selahattin E. ile 24 yaşındaki kardeşi Serkan E. arasında 43 TP 272 plakalı otomobil içinde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, otomobilde bulunan iki kardeşten biri pompalı tüfekle ateş etti. Tüfekten çıkan saçmalar, ikinci katta bulunan belediye emlak servisinin camına isabet etti. Olaydan sonra iki kardeş polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis, belediye binasına kasten ateş edilip edilmediğini belirlemek için çalışma başlattı.