Beşiktaş taraftarları kaza yaptı

Antalya'dan İstanbul'a giden Beşiktaş taraftarlarını taşıyan midibüs, Kütahya yakınlarında devrildi. Yan yatan midibüsteki 8 Beşiktaş taratarı, yaralandı

Kaza, sabah saatlerinde, Kütahya- Afyonkarahisar yolunun 9'uncu kilometresinde meydana geldi. Antalyaspor ile Beşiktaş arasında, Antalya Stadyumu'nda, dün akşam oynanan Süper Lig maçından İstanbul'a dönen Beşiktaşlı taraftarlar, Burhan Şen'in (55) kullandığı midibüse bindi. Şen yönetimindeki 34 GYD 12 plakalı midibüs, kontrolden çıkarak, yol kenarındaki bariyerlere yan yatıp, devrildi. Kazada, midibüste bulunan 28 kişiden 7'si ile şoför yaralandı. Yaralı 8 kişi, çağrılan ambulanslarla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.