Biber gazı sözleriyle tepki çeken Vali Yardımcısı ile ilgili yeni karar!

Aydın Kızılcaköy'de yapılması planlanan jeotermal enerji santralini protesto eden köylülere "Biber gazından bir şey olmaz ya" diyen Aydın Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat'ın yetkileri alındı

12 Aralık 2018 Çarşamba 13:35

Kızılcaköy'de köylülere "Biber gazından bir şey olmaz ya" diyen Aydın Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat'ın yetkileri alındı.

Aydınkulis'in haberine göre Efeler'e bağlı Kızılcaköy Mahallesi'nde yaşanan olayların ardından İl Jandarma Komutanlığı ve il Emniyet Müdürlüğü ile ilgili görevler, Aydın Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat'tan alınarak, bir diğer Vali Yardımcısı olan Ömer Faruk Günay'a bağlandı.

Etiketler; #köylü #biber gazı #aydın
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