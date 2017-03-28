Bıçaklı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralı

Manisa 'nın Salihli İlçesi'nde çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Olay, Mithatpaşa Mahallesi Tren İstasyonu Mevkisi'nde sabah saat 06.00 civarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre B.Ç. ile 26 yaşındaki Gamze Kızılateş, 44 yaşındaki Mesut Köklüce, 40 yaşındaki Yasin Kiremitçi ve 48 yaşındaki Salih Kaplan arasından nedeni bilinmeyen bir tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce B.Ç. yanındaki bıçakla, tartıştığı 4 kişiyi bıçakladı.Olayı görenler durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hemen Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak Gamze Kızılateş ve Mesut Köklüce kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer iki yaralının tedavisi sürerken, yaralılardan Salih Kaplan'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.Olay sonrası B.Ç. ise polis merkezine giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.