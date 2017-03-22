Bilal Erdoğan'ın konferansına götürülen öğrencilerden İzmir Marş'lı tepki

Manisa 'da 'üniversite sınavına yönelik’ denilerek, Bilal Erdoğan 'ın 'Yeni nesil, yeni anayasa' konferansına götürülen liseliler tepki gösterip salonu terk etti. Öğrencilerin salondan çıkmasını engellemeye çalışan ancak başarılı olmayan yöneticilerin, öğrencileri İzmir Marşı söyledikleri gerekçesiyle disiplin cezasıyla tehdit ettiği ileri sürüldü. Milli Eğitim Müdürlüğü de soruşturma başlattı.



SALONU TERK ETTİLER, GERGİNLİK ÇIKTI



SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Manisa'da eğitim camiasını karıştıran olay Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGAV) Yüksek İstişare Kurulu üyesi sıfatıyla verdiği konferansı, Dündar Çiloğlu Anadolu Lisesi öğrencilerinin götürülmesiyle başladı. TÜGVA Manisa İl Temsilciği tarafından Celal Bayar Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde 600 kişilik salonda 'Yeni nesil, yeni anayasa' konferansı düzenlendi. Konferansa, kent merkezindeki Dündar Çiloğlu Anadolu Lisesi'nin son sınıfında okuyan yaklaşık 100 öğrenci de iddiaya göre Okul Müdürü Erhan Akalın ve bir öğretmen tarafından 'üniversite sınavına yönelik konferansa gidiyoruz' denilerek götürüldü. Öğrenciler okullarıyla Süleyman Demirel Kültür Merkezi arasındaki yaklaşık 2 kilometrelik yolu yürüyerek salona vardıklarında, konferansın üniversite sınavı ile ilgili olmadığını görünce şaşırdı.Kendilerine konferansın üniversite sınavına yönelik olduğunun söylendiğini, siyasi içerikli olduğunu bilmediklerini belirten öğrenciler salondan çıkacaklarını söyledi. Öğrencilerin salonu terk etmelerine yöneticileri ve özel güvenlik görevlileri de engel olmak isteyince gerginlik çıktı. Öğrenciler buna rağmen Bilal Erdoğan'ın konferans verdiği salonu terk etti ve marşlar söyleyerek okullarına döndü.Okul Müdürü Erhan Akalın iddiaya göre öğrencilere okula girerken İzmir Marşı söyledikleri gerekçesiyle disipline verileceklerini söyledi. Tepki gösteren öğrenciler de İzmir Marşı söyleyerek bahçeye çıktı.Olayı çocuklarından öğrenen bazı veliler, CHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'i arayarak durumu bildirdi. Özgür Özel de konuyu Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer'e iletti. Liselere siyaset sokulmasına izin vermeyeceklerini belirten Özgür Özel, konunun takipçisi olacaklarını söyledi.Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, konuyu dün akşam CHP Milletvekili Özel'in kendisini araması ile öğrendiğini belirterek, soruşturma başlatılması için Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gerekli talimatı verdiğini söyledi. Konunun halen soruşturma aşamasında olduğunu belirten Vali Güvençer, "Olayın nasıl geliştiğini, böyle bir şeyin yaşanıp, yaşanmadığı araştırılıyor. Soruşturmadan sonra olayın netleşeceğine inanıyoruz" dedi.Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Recep Dernekbaş da gerekli incelemeyi başlattıklarını söyledi. Dernekbaş, "Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda okula müfettişler görevlendirildi. Okul müdürü ile öğretmen hakkında gerekli soruşturma başlatıldı. Konunun gerçeklik boyutunu araştırıyoruz" diye konuştu.