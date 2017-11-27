'Binlerce ceset torbası gönderildi' açıklaması

Muğla İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, Sağlık Bakanlığı tarafından Muğla ve Bodrum belediyelerine binlerce ceset torbası gönderildiği iddialarının asılsız olduğu açıkladı

İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı'nın, belediyelere binlerce ceset torbası yolladığı yönünde bir internet sitesinde yer alan haber nedeniyle vatandaşların bilgilendirilmesine gerek duyulduğunu belirtti. Tekin, şunları kaydetti:



"Ceset torbaları yasal olarak, hastanelerde, adli tıp kurumlarında ve ambulanslarda bulundurulması gereken sarf malzemelerdendir. İl Sağlık Müdürlüğü olarak bünyemizde bulunan her bir ambulansta Sağlık Bakanlığı standartları gereği 4 adet olmak üzere, mevcut 52 adet ambulansımızda kullanılmak üzere toplam 208 adet ceset torbası bulunmaktadır. 170 adet ceset torbası da Müdürlüğümüzün deposunda yedek olarak mevcuttur. Bu mevcut sayıların ilgili haberle hiçbir bağlantısı olmayıp, normal kurum işleyişi içerisinde ihtiyacından dolayı 2016 yılında Sağlık Müdürlüğümüz tarafından sarf malzeme alımıyla birlikte ölümlü trafik kazaları gibi durumlarda kullanılmak üzere temin edilmiştir. Yakın zamanda kurumumuz tarafından Sağlık Bakanlığı'ndan ceset torbası talebimiz bulunmadığı gibi Bakanlıkça da tarafımıza dağıtılmak üzere ceset torbasıyla ilgili herhangi bir gönderim yapılmamıştır."



'HERHANGİ BİR ALIM YAPILMADI'



Açıklamada ayrıca, "Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Muğla Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ile yapılan görüşmelerde de çıkan haberlerde bahsi geçtiği şekilde herhangi bir ceset torbası alımı ya da Sağlık Bakanlığı'nca ceset torbası gönderimi yapılmadığı anlaşılmıştır. Sonuç olarak, ceset torbaları ile ilgili çıkan haberlerin gerçek ile bağdaşmadığı açık bir şekilde görülmektedir" denildi.



