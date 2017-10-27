Bir ay önce evlenen Senem öğretmenden acı haber!

Afyonkarahisar'ın Çay İlçesi'nde görev yapan ve geçen ay evlenen sosyal bilgiler öğretmeni 28 yaşındaki Senem Eren, mide kanseri nedeniyle hayatını kaybetti

Çay Atatürk Ortaokulu sosyal bilgiler öğretmeni Senem Eren, yaklaşık 2 ay önce mide ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede mide kanseri olduğunu öğrendi. Eskişehir'de kanser tedavisi gören Senem Eren, eylül ayında Bolvadin İlçesi'nde görev yapan aynı branş öğretmeni Sadettin Eren ile evlendi. Mide kanseri tedavisi süren Senem Eren, dün yaşamını yitirdi.



Senem Eren'in okulunda bugün eğitim öğretime ara verilirken, meslektaşları ve arkadaşları cenaze töreni için Eskişehir'e bağlı Seyitgazi İlçesi Kırka Beldesi'ne gitti. Senem öğretmenin cenazesi cuma namazının ardından belde mezarlığında toprağa verildi.