Bir ay önce evlenen Senem öğretmenden acı haber!

Afyonkarahisar'ın Çay İlçesi'nde görev yapan ve geçen ay evlenen sosyal bilgiler öğretmeni 28 yaşındaki Senem Eren, mide kanseri nedeniyle hayatını kaybetti

Bir ay önce evlenen Senem öğretmenden acı haber!

Çay Atatürk Ortaokulu sosyal bilgiler öğretmeni Senem Eren, yaklaşık 2 ay önce mide ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede mide kanseri olduğunu öğrendi. Eskişehir'de kanser tedavisi gören Senem Eren, eylül ayında Bolvadin İlçesi'nde görev yapan aynı branş öğretmeni Sadettin Eren ile evlendi. Mide kanseri tedavisi süren Senem Eren, dün yaşamını yitirdi.

Senem Eren'in okulunda bugün eğitim öğretime ara verilirken, meslektaşları ve arkadaşları cenaze töreni için Eskişehir'e bağlı Seyitgazi İlçesi Kırka Beldesi'ne gitti. Senem öğretmenin cenazesi cuma namazının ardından belde mezarlığında toprağa verildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #senem eren #ölüm
Önceki Haber
O beğeni, İrem Derici konserini iptal ettirdi!
Sonraki Haber
Katalonya bağımsızlık ilan etti!
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.