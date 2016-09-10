BİR AY ÖNCE NİŞANLANMIŞTI

Haber Kaynağı: DHA

Kaza, bugün saat 08.00 sıralarında, Yatağan-Milas Karayolu Beypınarı Mevkii'nde meydana geldi. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne evrak teslimine giden ve görev yeri Milas dönen KOM Milas Grup Amiri Komiser Alican Döğüşçü, yönetimindeki 48 KY 864 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol kenarındaki toprak tümseğe çarpan otomobil, takla attı. Araçtan yola fırlayan Döğüşçü, kanlar içinde yerde kaldı. Kazayı görenler, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Döğüşçü'nün kaza yerinde öldüğü belirlendi. Muğla İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya ve Milas İlçe Emniyet Müdürü Cüneyt Yörükoğlu, kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Döğüşçü'nün cenazesi, yapılan incelemenin ardından 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.Aslen Osmaniyeli olan şehit komiser Döğüşçü'nün yaklaşık bir ay önce nişanlandığı, görevine ise 3 ay önce atandığı öğrenildi. Görev şehidi Döğüşçü için bugün tören düzenleneceği öğrenildi.