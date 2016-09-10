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    • Bir ay önce nişanlanan komiser, kazada hayatını kaybetti

    Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Milas Grup Amiri Komiser 24 yaşındaki Alican Döğüşçü, görev dönüşü direksiyon hakimiyetini yitirdiği otomobilin takla atmasıyla, araçtan yola fırlayarak hayatını kaybetti

    10 Eylül 2016 Cumartesi 13:53
    Bir ay önce nişanlanan komiser, kazada hayatını kaybetti
    Kaza, bugün saat 08.00 sıralarında, Yatağan-Milas Karayolu Beypınarı Mevkii'nde meydana geldi. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü'ne evrak teslimine giden ve görev yeri Milas dönen KOM Milas Grup Amiri Komiser Alican Döğüşçü, yönetimindeki 48 KY 864 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol kenarındaki toprak tümseğe çarpan otomobil, takla attı. Araçtan yola fırlayan Döğüşçü, kanlar içinde yerde kaldı. Kazayı görenler, sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Döğüşçü'nün kaza yerinde öldüğü belirlendi. Muğla İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya ve Milas İlçe Emniyet Müdürü Cüneyt Yörükoğlu, kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Döğüşçü'nün cenazesi, yapılan incelemenin ardından 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    BİR AY ÖNCE NİŞANLANMIŞTI

    Aslen Osmaniyeli olan şehit komiser Döğüşçü'nün yaklaşık bir ay önce nişanlandığı, görevine ise 3 ay önce atandığı öğrenildi. Görev şehidi Döğüşçü için bugün tören düzenleneceği öğrenildi. 
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Muğla, Muğla Kaza, Kaza şehit, Alican Döğüşçü

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