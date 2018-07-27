Bir cani daha görüntülendi!

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, otomobilin arkasına iple bağlanarak sürüklenen köpek videosu, sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Hızla yayılan video binlerce kişi tarafından paylaşılırken, olayla ilgili Muğla polisine çok sayıda ihbar geldi

27 Temmuz 2018 Cuma 09:19

Olay, iddiaya göre Fethiye-Antalya Karayolu Bekçiler Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Başka bir araçtan kaydedilen görüntülerde kimliği belirsiz kişi tarafından kullanılan 48 F 3848 plakalı  otomobilin arkasına iple bağlanan bir köpek, sürüklenerek çekildi. Video kaydını yapan araçtan ağlama sesleri gelirken, araç sürücüsün de uzun uzun kornaya basarak köpeği sürükleyen otomobili durdurduğu görülüyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine Muğla polisine çok sayıda ihbar geldi. Polis sürücüyü yakalamak için çalışma başlatırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Seydikemer Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, otomobilin arkasına iple bağladığı köpeği sürükleyen sürücünün yakalandı belirtildi. Yapılan açıklamada şüpheli R.D.'nin gözaltına alındığı, köpeğin ise tedavi altına alındığı ifade edilerek şöyle denildi:

"Şüpheli Bekçiler Mahallesi'nde jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayda yaralanan köpek ise tedavisi için Fethiye Milli Parklar ve Doğa Koruma Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi."


Kaynak: DHA
Etiketler; #köpek araba #köpek #muğla
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