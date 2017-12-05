Bir zamanlar arkadaşının otomobilinde yaşıyordu şimdi ise...

Manisa'da, 3 yıl önce 7 ay boyunca arkadaşının otomobilinde yaşam mücadelesi veren, devletin konudan haberdar olmasıyla kucak açtığı Makbule Tosun, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'nun düzenlediği Türkiye Jimnastik Şampiyonası'nda 22 yaş Mental Bayanlar Kategorisi'nde Türkiye ikincisi oldu. Genç kız, ödülünü Başbakan Binali Yıldırım'ın elinden aldı

Denizli'de yaşayan anne ve babasının boşanmasından sonra Manisa'da yetiştirme yurdunda büyüyen Makbule Tosun, reşit olmasının ardından gönderildiği Kadın Sığınma Evi'nde kalmayı kabul etmeyerek ayrıldı. 3 yıl önce ise genç kız, 7 ay boyunca, bir arkadaşı aracılığıyla tanışıp gönlünü kaptırdığı gence ait otomobilde yaşadı. Mahalle sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine Aile ve Sosyal Politikalar Manisa İl Müdürlüğü yetkilileri ve polis tarafından güçlükle ikna edilen Tosun, tedavisi için Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldü. Hastanedeki tedavisini ardından Tosun, Kula 80'inci Yıl Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü'nde rehabilite edildi. Tedavisinin ardından açık liseye başlayan Tosun, geçmiş hayatındaki olumsuzlukları silerek yeni bir yaşama başladı.



JİMNASTİKTE TÜRKİYE İKİNCİSİ OLDU



Yeni yaşamında doktor olma hayaliyle yaşayan Tosun, bir taraftan da jimnastiğe önem vererek ilk derecesini kazandı. Tosun, kaldığı Aile ve Sosyal Politikalar Kula 80'inci Yıl Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Spor Kulübü Derneği adına 22-24 Mart arasında Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından İzmir'de düzenlenen Türkiye Jimnastik Şampiyonası'na katıldı. Tosun, 22 yaş Mental Bayanlar Kategorisi'nde, Yer Serisi'nde Türkiye 2'ncisi oldu. Tosun ödülünü ise 3 Aralık Dünya Engelliler Günü sebebiyle Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından İstanbul'da düzenlenen törenle, Başbakan Binali Yıldırım'ın elinden aldı.





Normal yaşama dönmekten dolayı büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Tosun, jimnastiğin hayatında artık önemli bir yerinin olduğunu ve hedefinin dereceler elde etmek olduğunu dile getirdi.



Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Murat Konan ise, Makbule Tosun'un tekrar yaşama kazandırmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek, "Tosun, başarısı 'Nereden Nereye' sözüne örnek verebileceğimiz bir başarı. Yardıma ihtiyacı olan bir kişiye elinizi uzattığınızda ve ona imkanlar tanıdığınızda neler yapabileceğini Makbule Tosun'un sayesinde bir kez daha gördük. Dileğimiz bu başarılarının devamı. Bu konuda müdürlük olarak kendisine gereken desteği sağlayacağız" dedi.