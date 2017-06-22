Birlikte yaşadığı kadını bıçaklamaktan tutuklandı

MUĞLA'nın Ortaca İlçesinde, birlikte yaşadığı 35 yaşındaki Filiz B.'yi yaralayan, ardından aynı bıçağı kendine saplayıp, intihar girişiminde bulunan 46 yaşındaki Adnen G., tedavisinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Filiz B.'nin tedavisinin ise halen sürdüğü bildirildi

Ortaca Belediyesi'nin firmasında temizlik işçisi olarak çalıştığı ve eşinden bir süre önce boşandığı öğrenilen 1 çocuk babası Adnen G., geçen 17 Haziran'da, saat 04.00 sıralarında Terzialiler Mahallesi'ndeki bir evde, birlikte yaşadığı Filiz B. ile tartıştı. Tartışmanın uzaması üzerine öfkelenen Adnen G., iddiaya göre mutfaktan aldığı bıçakla Filiz B.'ye saldırdı. Karın boşluğuna gelen bıçak darbesiyle yaralanan genç kadın, kanlar içinde sokağa kaçtı.



Gürültüleri duyan komşularının haber vermesi üzerine gelen polis ve sağlık ekipleri Filiz B.'ye ilk müdahaleyi yaptı. Filiz B., ambulansla Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ardından eve giren polis ekipleri, Adnen G.'yi de içeride karnından yaralı halde kanlar içinde yerde buldu. Filiz B.'yi yaraladıktan sonra aynı bıçakla intihar girişiminde bulunduğu belirlenen Adnen G. için de ambulans çağırıldı. Adnen G., Ortaca Özel Yücelen Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından yaralılardan Filiz B., Fethiye Devlet Hastanesi'ne, Adnen G. ise Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. İki yaralıdan Filiz B.'nin sağlık durumunun iyiye gittiği belirtilirken, Adnen G. ise tedavisinin ardından dün taburcu edildi.



Taburcu edilmesinin ardından Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Adnen G., Filiz B.'nin kendisini aldattığını düşündüğünü ve bu nedenle çıkan tartışmada da bıçakla yaraladığını söylediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Adnen G., tutuklanıp, Fethiye Eşen T Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

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