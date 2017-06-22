Birlikte yaşadığı kadını bıçaklamaktan tutuklandı

Ortaca Belediyesi'nin firmasında temizlik işçisi olarak çalıştığı ve eşinden bir süre önce boşandığı öğrenilen 1 çocuk babası Adnen G., geçen 17 Haziran'da, saat 04.00 sıralarında Terzialiler Mahallesi'ndeki bir evde, birlikte yaşadığı Filiz B. ile tartıştı. Tartışmanın uzaması üzerine öfkelenen Adnen G., iddiaya göre mutfaktan aldığı bıçakla Filiz B.'ye saldırdı. Karın boşluğuna gelen bıçak darbesiyle yaralanan genç kadın, kanlar içinde sokağa kaçtı.Kaynak: DHA
Gürültüleri duyan komşularının haber vermesi üzerine gelen polis ve sağlık ekipleri Filiz B.'ye ilk müdahaleyi yaptı. Filiz B., ambulansla Ortaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ardından eve giren polis ekipleri, Adnen G.'yi de içeride karnından yaralı halde kanlar içinde yerde buldu. Filiz B.'yi yaraladıktan sonra aynı bıçakla intihar girişiminde bulunduğu belirlenen Adnen G. için de ambulans çağırıldı. Adnen G., Ortaca Özel Yücelen Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından yaralılardan Filiz B., Fethiye Devlet Hastanesi'ne, Adnen G. ise Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. İki yaralıdan Filiz B.'nin sağlık durumunun iyiye gittiği belirtilirken, Adnen G. ise tedavisinin ardından dün taburcu edildi.
Taburcu edilmesinin ardından Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen Adnen G., Filiz B.'nin kendisini aldattığını düşündüğünü ve bu nedenle çıkan tartışmada da bıçakla yaraladığını söylediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Adnen G., tutuklanıp, Fethiye Eşen T Tipi Cezaevi'ne gönderildi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.