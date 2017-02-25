Bizans Dönemi'ne ait eserlerle yakalandı

İzmir'den, elindeki tarihi eserleri satmak için Muğla'ya geldiği öne sürülen Fuat Dağ, polis tarafından Köyceğiz Otobüs Terminali'nde yakalandı. Dağ'ın yanındaki çantadan Bizans Dönemi'ne ait 2 heykel başı ve tespih yapılmış taşlar çıktı

İzmir'den, elindeki tarihi eser leri satmak için Muğla'ya geldiği öne sürülen Fuat Dağ, polis tarafından Köyceğiz Otobüs Terminali'nde yakalandı. Dağ'ın yanındaki çantadan Bizans Dönemi'ne ait 2 heykel başı ve tespih yapılmış taşlar çıktı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri geçen cuma günü, Fuat Dağ'ın elindeki tarihi eserleri satmak için otobüsle İzmir'den Muğla'nın Fethiye İlçesi'ne gittiğini haber aldı. Bunun üzerine durum Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bildirildi. Yol boyunca da takibe alınan Fuat Dağ, Köyceğiz Otobüs Terminali'ne geldiğinde, tedirgin hareketler sergileyince polis tarafından gözaltına alındı. Dağ'ın çantasında yapılan aramada, Bizans dönemine ait iki heykel başı ile tespih olarak dizilmiş tarihi eser objeleri bulundu ve el konuldu. Tarihi eserlerin, Fethiye Müze Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi. Fuat Dağ, hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan soruşturma başlatıldı. Fuat Dağ, bu sabah adliyeye sevk edildi.