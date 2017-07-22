Bodrum'a uyku yok! Gece artçılar devam etti!

6.6'lık depremle sarsılan Ege Denizi'nde artçı sarsıntılar devam ediyor. Dün gece yarısı meydana gelen 4,1'lik deprem Bodrumluları uyutmadı

6.6 büyüklüğündeki depremin ardından geceyi sokaklarda geçiren Bodrumlular, gün boyu yaşanan sakinliğin ardından akşam ikinci bir şok yaşadı. Ege Denizi açıklarında dün akşam saatlerinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki artçı sarsıntı Bodrumlular yeniden sokaklara döküldü. Bodrum genelinde paniğe yol açan sarsıntılar gece de sürdü.



GECE 4,1'LE SALLADI



Ege Denizi'nde Muğla'nın Gökova Körfezi açıklarında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na (AFAD) göre 4.0, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'ne (KRDAE) göre, 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Zaman zaman artçı sarsıntıların devam ettiği ilçe genelinde tedirgin bekleyiş sürüyor.



YERLİ VE YABANCI TURİSTLER DÖNDÜ



Dün yaşanan depremin ardından Bodrum'da yerli ve yabancı turist çıkışlarının artarak devam etmesi nedeniyle hava yolu firmalarının ek seferler koyduğu öğrenildi.



