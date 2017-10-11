Bodrum bu kez 4.2 ile sallandı

Yaz boyunca depremle sallanan Bodrum'da dün gece de bir deprem meydana geldi. Deprem ilçede paniğe neden oldu

Bodrum bu kez 4.2 ile sallandı

Muğla Bodrum, yaz boyunca depremlerle sallanmıştı. İlçede depremler aralıklarla devam ediyor. Alınan bilgiye göre bir deprem de dün gece saat 22.59'da meydana geldi. Depremin şiddeti 4.2 olarak açıklanırken, merkez üssünün ise Bodrum İlçesi'nin 4.76 kilometre açığı olduğu belirtildi.

Deprem can ve mal kaybına neden olmazken, bölgede kısa süreli panik oldu.

Bodrum'da 21 Temmuz tarihinde 6.3 şiddetinde bir deprem meydana gelmiş, o günden bu yana da aralıklarla depremler devam etmişti.


 


Kaynak: DHA
Etiketler; #bodrum #deprem
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