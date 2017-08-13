Bodrum'da 4.8'lik deprem korkuttu

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nün merkez üssünü Milas’ın, Bodrum sınırındaki Beyciler Köyü olarak saptadığı deprem saat 14.16'da meydana geldi. Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem başta Bodrum olmak üzere Muğla ve çevre illerde de hissedildi.Kaynak: DHA
Yüzeyde meydana geldiği için Bodrum ve Milas ile yakındaki yerleşim merkezlerinde şiddetli hissedilen depremle birlikte halk sokaklara fırladı.
Yetkililer ilk belirlemelere göre can kaybı ve hasarın olmadığını söyledi.
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