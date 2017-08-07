Bodrum'da Anadolu Ateşi rüzgarı

MUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde sahne alan Anadolu Ateşi, seyir zevki yüksek bir gösteri sundu.

Türkiye mozaiğini dansla sahneye taşıyan Anadolu Ateşi topluluğu, Bodrum Antik Tiyatro'da sahne aldı. 100'ü aşkın dansçının performans sergilediği gösteriyi aralarında Topluluğun Genel Sanat Yönetmeni Mustafa Erdoğan'ın da bulunduğu yaklaşık 1500 kişi izledi. Temel konsepti medeniyetler buluşması olan Anadolu Ateşi'nin, Doğu ile Batı kültürlerinin buluşmasını hedefleyen, evrensel barış mesajları veren bir temayı işledi. Halk danslarını bale, modern dans ve dansın diğer disiplinleri ile sentezleyerek dünyaya modern standartlarda sunan topluluk, beğeniyle izlendi. Anadolu'nun binlerce yıllık mitolojik ve kültürel tarihinden ilham alan Anadolu Ateşi, her yöreden derlenmiş 3 bin halk dansı figürü ve halk müziğini içinde barındıran gösterisi ile keyifli bir gece yaşattı. Dansçıların kıvrak danslar sergilediği performansları beğeni topladı. Bodrum'da Türkiye mozaiğini gözler önüne seren topluluk, izleyenlere unutulmaz bir performans sahneledi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Anadolu Ateşi topluluğu gösterinin sonunda ayakta alkışlandı.







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