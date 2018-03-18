Bodrum'da, Çanakkale zaferi coşkusu

Bodrum'da 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümü, gururla ve coşkuyla kutlandı

Çanakkale Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümü nedeniyle Bodrum Belediye Meydanı'nda düzenlenen törene, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Taner Uslu, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bodrum Şubesi Başkanı Hasan Külcü, 45 gazi ve eşi ile denizci subaylar, askerler, öğrenciler ve STK temsilcilerinin katıldı. Törende, Bodrum Bisiklet Kulübü üyeleri de bisikletleri ile yerlerini aldı. Bazı motosiklet sürücüleri ise de motosikletlerine Türk bayrakları asarak törene geldi. Törende konuşan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bodrum Şubesi Başkanı Hasan Külcü, "Çanakkale destanını yazan yiğitlerimizi analarımızı bacılarımı saygıyla anıyoruz. Bodrum halkı da vatan ve bayrak için milli mücadele yıllarında 600, Çanakkale'de 189, Kıbrıs'ta 4, iç güvenlikte 5 olmak üzere yüzlerce efesini, yiğidini kutsal değerler uğruna şehit vermiştir. Kahraman şehilerimizin emaneti olan bayrak ve vatan için kutsal nöbet sırası bizdedir. Aziz şehitlerimize layık olmanın bilinci içinde dimdik vazife başındayız" dedi.



Bodrum'daki törenler Heradot Kültür Merkezi ve okulların konferans salonlarında düzenlenen Çanakkale Destanı'na anlatan oratoryo ve tiyatro gösterileri ile devam etti.





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