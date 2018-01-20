Bodrum'da çıplak adam şaşkınlığı

Sinema ve tiyatro oyuncusu Şener Şen'in başrolünü oynadığı 'Çıplak Vatandaş' filmini anımsatan olay, Bodrum'da yaşandı. Öğle saatlerinde, Bitez Mahallesi Adliye Caddesi'nde çırılçıplak sokağa çıkan ve akli dengesi yerinde olmayan M.K. isimli erkeği görenler şaşırdı. Bir kişi bunu cep telefonuyla fotoğrafladı. İhbar üzerine olay gelen polis, M.K.'yı gözaltına aldı. M.K.'nın sıklıkla "Gelin buradayım beni kovalıyorlar nereye gideyim" diye bağırdığı belirtildi. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne, ardından hastaneye götürülen M.K.'nın daha sonra yakınlarına teslim edildiği ifade edildi.
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