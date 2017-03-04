Bodrum'da deniz sezonu açıldı

Muğla Bodrum'da 6 Mart'ta toprağa düşmesi beklenen son cemre daha toprağa düşmeden deniz sezonu açıldı bile. Bodrum'da hava sıcaklığı 22 dereyece yükselirken, deniz suyu sıcaklığı ise 18 derece olarak ölçüldü.İlçede bulunan vatandaşlar sıcak havayı görünce kendisini deniz kenarına attı. Vatandaşlar sahilde güneşlenirken, bazı vatandaşlar ise denize girmeyi tercih etti.Sibirya'da tatil için Bodrum'a geldiğini söyleyen turizmci 40 yaşındaki Viladimir Moslov, sık sık Bodrum'a geldiğini söyledi.Daha önce ilçeye yaz aylarında geldiğini belirten Moslov, bu kez erken gelmeyi tercih ettiklerini ama yine de güzel bir hava ile karşılaştıklarını söyledi.Sibirya ile Bodrum arasında 35 derece sıcaklık farkı bulunduğunu da belirten Moslov, bu yüzden kendilerini cennete gibi hissettiklerini de belirtti.