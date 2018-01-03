Bodrum'da denizi gören şoke oldu!

Bodrum'da, aralıklarla devam eden sağanağın ardından denizin rengi kahverengiye döndü

Bodrum'da denizi gören şoke oldu!

Bodrum'da 3 gündür devam eden güneşli hava yerini sağanağa bıraktı. Dün akşam saatlerinde başlayan ve sabaha kadar aralıklarla devam eden yağmur nedeniyle yüksek kesimlerden gelen çamurlu sular, derelere karışıp denize ulaştı. Kumbahçe, Yalıçiftlik ve Turgutreis plajlarında denizin rengi çamurlu sular nedeniyle kahverengiye döndü. Sabah, masmavi denizin kıyı kesimlerinin kahverengi halini gören Bodrumlular şaşırdı.

Meteoroloji yetkilileri, sağanağın 2 gün devam edeceğini belirtirken, Muğla Valiliği ve Bodrum Belediyesi su baskınlarına karşı vatandaşları uyardı. Belediye ve itfaiye ekipleri, su baskınlarına karşı alarma geçti.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bodrum #deniz
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