Bodrum'da fuhuş operasyonu: Gecede 10 bin TL kazanınca...

Bodrum'da düzenlenen fuhuş operasyonunda yabancı uyruklu 6 kadın gözaltına alındı. Kadınlardan biri Bodrum'a yılbaşında tatil için geldiklerini, gecede 10 bin TL kazanınca da kalmaya karar verdiklerini söyledi

Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde polis fuhuş operasyonu düzenledi. Düzenlenen operasyonda yabancı uyruklu 6 kadın ve fuhuşa aracılık ettiği belirlenen 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 3'ünün Rus, 3'ünün de Kırgızistan uyruklu olduğu öğrenildi. Fuhuş yapıldığı öğrenilen otel ise 14 bin TL ceza kesilerek 1 aylığına mühürlendi.



Operasyon kapsamında gözaltına alınan Kırgızistan uyruklu 34 yaşındaki Ulviye Rahmanova, polislere 2 ay önce gezmek için İstanbul'a gittiklerini anlattı. Yılbaşında ise tatil yapmak için Bodrum'a geldiklerini belirten Rahmanova, burada da iyi ağırlandığını ve insanların kendisine cömert davrandığını anlattı. Genç kadın gecede 10 bin TL kazanmaya başladıklarını ve bu kadar para kazandıktan sonra da kalmaya karar verdiklerini belirterek, kimsenin kendilerini fuhuşa zorlamadığını söyledi.



Ülkelerinde 3 yılda kazandıkları parayı burada 10 günde kazandıklarını belirten genç kadın, sınır dışı edilseler de Bodrum'a yeniden gideceklerini yaptıklarının da suç olduğunu bilmediklerini söyledi.



Polisi görünce şaşırdıklarını belirten Rahmanova, güzel para kazandıklarını anlattı.



Polis ifadeler sonrası 6 kadını sınır dışı edilmek üzere Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şubesi'ne gönderirken, fuhuşa aracılık etmekle suçlanan diğer 3 kişiyi de adliyeye sevk etti.





