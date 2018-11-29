Bodrum'da hortum, yağmur, dolu

Bodrum'da, denizde oluşan hortumun ardından başlayan ve zaman zaman yerini doluya bırakan şiddetli yağmur, hayatı felç etti. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, ev ve işyerlerinde su baskınları yaşandı

Bodrum'da hortum, yağmur, dolu
29 Kasım 2018 Perşembe 16:02

Bodrum ile Yunanistan'ın İstanköy Adası arasındaki bölgede, saat 14.00 sıralarında denizde hortum oluştu. Bodrum'a doğru ilerleyen hortum, yaklaşık 15 dakika sürdü. Ardından gök gürültülü yağmur başladı. Yağmur, zaman zaman yerini doluya bıraktı. Yağış nedeniyle, ilçe merkezindeki Dere Sokak, Gümbet Kavşağı, Bodrum Çevreyolu, Bitez, Ortakent  ve Konacık Mahallesi'ndeki dere yatağına yakın kesimlerde su baskınları yaşandı. Bodrum katlardaki bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Cadde ve sokaklar göle dönerken, araç sürücüleri yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Bodrum Belediyesi ekipleri, cadde ve sokaklarla ev ve işyerlerine dolan suyun tahliyesi için çalışma başlattı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #bodrum #hortum #dolu #yağmur
Önceki Haber
Mobilya fabrikasında acı olay: 2 ölü, 1 yaralı
Sonraki Haber
Karşıyaka'da fidan dikmeyene ruhsat yok!
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.