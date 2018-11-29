Bodrum'da hortum, yağmur, dolu

Bodrum'da, denizde oluşan hortumun ardından başlayan ve zaman zaman yerini doluya bırakan şiddetli yağmur, hayatı felç etti. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü, ev ve işyerlerinde su baskınları yaşandı

Bodrum ile Yunanistan'ın İstanköy Adası arasındaki bölgede, saat 14.00 sıralarında denizde hortum oluştu. Bodrum'a doğru ilerleyen hortum, yaklaşık 15 dakika sürdü. Ardından gök gürültülü yağmur başladı. Yağmur, zaman zaman yerini doluya bıraktı. Yağış nedeniyle, ilçe merkezindeki Dere Sokak, Gümbet Kavşağı, Bodrum Çevreyolu, Bitez, Ortakent ve Konacık Mahallesi'ndeki dere yatağına yakın kesimlerde su baskınları yaşandı. Bodrum katlardaki bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Cadde ve sokaklar göle dönerken, araç sürücüleri yollarda ilerlemekte güçlük çekti.

Bodrum Belediyesi ekipleri, cadde ve sokaklarla ev ve işyerlerine dolan suyun tahliyesi için çalışma başlattı.