Bodrum'da iki işletmeye saldıran zanlılar yakalandı!

Muğla'nın Bodrum İlçesi Göltürkbükü Mahallesi'nde iki işletmeyi basarak 1 kişiyi öldürdükleri, 4 kişiyi de yaraladıkları iddiasıyla aranan 3 kişi yakalandı

Bodrum'da iki işletmeye saldıran zanlılar yakalandı!

Göltürkbükü Mahallesi'nde geçen 30 Temmuz günü saat 03.00 sıralarında ellerinde tabanca, Çilek ve Sess Beach Clup isimli işletmeleri basan iki kişi, komi 21 yaşındaki Furkan Say'ı öldürüp, 4 kişiyi de yaraladı. Olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı. Jandarmanın takibi sonucu 2 şüpheli Ankara'da, kendilerine yardım ettiği iddia edilen 1 kişi de Antalya'da yakalandı.

Bodrum'a getirilen şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #muğla #bodrum #saldırı
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