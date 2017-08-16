Bodrum'da kadınlara vale saldırısı!

Turizm cenneti Bodrum'da otomobilleriyle bir beach cluba girmeye çalışan kadınlara vale saldırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Olay gözde turizm merkezlerinden biri olan Bodrum'da yaşandı. Alınan bilgiye göre beach cluba otomobilleriyle girmeye çalışan kadınlara, Yalıkavak'ta bulunan bir mekanın valesi saldırdı.



Olayın görüntüleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Vale, kadın sürücüye 'keşke erkek olsaydın görürdün' şeklinde konuştu. Kadın da valeye 'keşke sen de adam olsaydın' diyerek cevap verdi. Daha sonra görüntülendiğini farkeden vale, aracın kapısını zorla açarak 'in aşağıya' diyerek bağırdı.



Görüntülerin sosyal medyada geniş yer almasının ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İki taraf arasındaki tartışmanın nedeni henüz bilinmezken, kadınların yargıya başvuracağı öğrenildi.