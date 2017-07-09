Bodrum'da köpek ırkları yarıştırıldı

BODRUM'da, bu yıl beşincisi düzenlenen Ulusal Irk Standartları Yarışması'na (CAC) toplam 100 köpek jürinin karşısına çıkarıldı

Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu (KIF) tarafından Akçaalan Mahallesi'ndeki Countryranch Atlı Spor Kulübü'nde düzenlenen yarışmaya, kayıt yaptıranların köpeklerine mama dağıtıldı. Sonja Yılmaz anısına yerli ve yabancı ırklardan köpeklerin getirildiği yarışmada köpekleri, Ozan Belkıs, Cem Sütunç, Bülent Mutlu, Fatih Çokcan, Pars Kibarer, Adnan Üke, Natalya Ceran, Juliana Sütunç ve Fehim Kaptanoğlu değerlendirdi.



Farklı kategorilerde ve değişik gruplarda düzenlenen yarışmalarda 21 ödül verildi. Daha sonra her kategorinin birincileri kendi aralarında yarıştırılarak genel bir birinci seçildi. Yarışmanın genel birincisi Gizem Aktaş'ın French Buldog (Fransız Buldogu) cinsi köpeği oldu. Aktaş'a kupasını KIF Asbaşkanı Ozan Belkıs verdi. Dereceye giren köpeklerin sahiplerine ise köpek maması, plaket ve kupa verildi. Yarışmaya Suudi Arabistan'ın tanınmış bir ailenin oğlu olan Mohammad Salman Alhokair de 'Kleinspitz' cinsi köpeğiyle katıldı.





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