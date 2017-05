Bodrum'da korkutan yangın

Bodrum'un çöplük alanında bu sabah başlayan yangın, kenti duman altında bıraktı. Ormana sıçramayan yangın, güçlükle kontrol altına alınabildi.



Bodrum'un Yokuşbaşı Mahallesi'ndeki katı atık vahşi depolama alanında, bugün saat 04.00'te, gaz sıkışması nedeniyle patlamalarla yangın başladı. Yangın, etkili olan rüzgarla hızla çevreye yayıldı. Bodrum Belediyesi'ne ait 6 arazöz ve orman ekiplerine ait 2 arazöz çalışma başlattı. Ekiplerin müdahalesiyle Pedasa Dağı'ndaki çam ormanlarının bulunduğu alana sıçramayan yangın, 3 saatte kontrol altına alındı.



Sıklıkla yön değiştiren rüzgar nedeniyle Torba Yokuşbaşı, Kızılağaç, Yalıçiftlik mahalleleri duman altında kaldı. Çöplük alanının yıllardır Bodrum'un kanayan yarası haline geldiğini belirten Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Kocadon, "Tarihi doğa güzellikleri mavi yolculuğuyla turizmde dünya markası bir kent yarattık. Ancak ayda en az 4-5 kez çıkan ve artık bulunduğu Pedasa Vadisini de kaldırmayan bu çöplük alanından bir an önce kurtulmamız gerekiyor. Bu nedenle Mumcular Mahallesi'nde başladığımız modern katı atık tesisimizi bir an önce hizmete açmaktan başka çaremiz kalmadı. Aksi halde Bodrum'un tam girişinde bulunan her yangında, ilçeyi günlerce bazen haftalarca duman altında bırakan çöplük yangınları dünya markası kentimize yakışmıyor" dedi.