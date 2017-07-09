Bodrum'da korkutan yangın

BODRUM'da, bir mobilya mağazasının atıklarını imha etmek için yaktığı ateş nedeniyle makilik alanda çıkan yangın, yakındaki tarım arazilerine de sıçradı. Şu ana kadar 4 hektar makilik, 6 hektarda tarım arazisini küle çeviren alevleri söndürmek için havadan ve karadan çalışmalar sürüyor

Bodrum'un kırsal Yukarı İslamhaneleri Mahallesi'ndeki makilik alandan, bugün saat 15.00 sıralarında alevler yükselmeye başladı. Rüzgarında etkisiyle alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Zeytin ve incir ağaçlarıyla kaplı tarım arazilerine de sıçrayan yangın paniğe neden oldu. Köylüler, ahırlarındaki hayvanlarını dışarı çıkarıp, uzaklaştırırken bölgeye Bodrum İtfaiye Grubu'na ait 6 yangın söndürme aracı, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 helikopter, 1 uçak ile Bodrum Orman İşletme Şefliği'ne ait 4 arazöz ve 40 orman işçisi sevk edildi. bir mobilya mağazasının atıklarını imha için yakılan ateş nedeniyle çıktığı belirlenen yangına, çevredeki vatandaşlar da, kazma, kürek, tırmık ve bahçe hortumları ile müdahale ederek destek verdi. Rüzgarın sık sık yön değiştirmesi nedeniyle alevleri söndürmekte güçlük yaşandı. Şu ana kadar 4 hektar makilik, 6 hektarda tarım arazisini küle çeviren alevleri söndürmek için havadan ve karadan çalışmalar sürüyor. Yangının hızla büyüdüğünü belirten çiftlik sahibi 45 yaşındaki Nilüfer Kaya, "Alevler birden büyüdü çiftliğin içine kadar girdi. Hayvanları zor kurtardık. Arazilere ara yolların açılmamış olması, müdahaleyi güçleştirdi. Herkes elinden geleni yapıyor ama bugün işimiz çok zor çünkü rüzgar fazla" dedi. Jandarma ve zabıta ekipleri alevlerin yaklaştığı yerleşim alanlarına yakın bölgelerde tedbir almaya başladı. Alevlerin Akyarlar ve Bala mahallelerine doğru ilerlediği belirtildi.







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