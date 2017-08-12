Bodrum'da 'korsan'lara ceza!

Bodrum'da yetki belgesiz korsan taşımacılık yaptığı tespit edilen 90 araç sahibine para cezası kesilip, araçları trafikten yasakladı

Bodrum Kaymakamlığı, İlçe Turizm Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Bodrum Şöförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanlığı, TÜRSAB Bodrum Şubesi ve Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından korsan taşımacılık yapan taksi, minibüs ve otobüslere yönelik denetim yapıldı. Akyarlar, Yalıkavak, Göltürkbü ve Gündoğan mahallelerinde hizmet veren 5 yıldızlı bazı otel ve beach club'ların müşterileri ve sanatçılarını taşıdığı da belirlenen 179 araç kontrol edildi. Araçlardan korsan taşımacılık yaptığı belirlenen 90'ı, trafikten men edildi. Her birine araç sahibine 5 bin TL'den başlayan para cezaları uygulandı. Trafikten yasaklanan araçlar ise emniyet müdürlüğü otoparkına çekildi. Görevlilerin, korsan taşımacılık yapan araçlara müşteri gibi binerek kamerayla çekim yapıp korsan taşımacılık yapanları suç üstü yaptığı o anlar da medyayla paylaşıldı.



"KORSAN ÇALIŞMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"



Bodrum Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Hasan Kablı, şöyle konuştu:



"Turizmde çalışan ve ekmeğini bu sektörden kazanan esnafımızı mağdur eden, yetki belgesiz korsan taşımacılık ile mücadele için çalışıyoruz. Bu denetimler sıklıkla devam edecek. Sadece yol denetimleriyle değil, bünyelerinde bu tür taşımacılığa izin veren turistlik tesislerde de yetkili birimlerle birlikte uygulamalar yapıyoruz. Bu konuda bize destek veren esnafımızın ekmeğini çalanlara karşı mücadele veren kaymakamlığımız, emniyet güçlerimiz ve turizm örgütlerimize teşekkür ediyorum. Özellikle yaz aylarında Bodrum ile ilgisi olmayan yüzlerce aracın ilçeye girerek kaçak ve korsan çalışmasına izin vermeyeceğiz."





