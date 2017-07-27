Bodrum'da kruvaziyer turizmi

Muğla'nın Bodrum ilçesini, "Mein Schiff 2" isimli kruvaziyerle 2 bin 165 turist ziyaret etti

Paşatarlası mevkisindeki iskeleye yanaşan Malta bayraklı, 265 metre uzunluğundaki kruvaziyer, bu sezon ilçeye altıncı seferini yaptı. Yunanistan'ın Mikonos Adası'ndan gelen gemide, çoğunluğu Alman 2 bin 165 yolcu ile 820 personel bulunuyor.



Gümrük işlemlerinin ardından gemiden inen turistlerden bazıları sahilde yürüdü, bazıları da Paşatarlası ve Kumbahçe plajlarında denize girdi. Kimi turistler de Kumbahçe Limanı'ndan teknelerle günlük tura çıktı.



Kruvaziyerle gelen yolculardan Alman uyruklu Verena Hartmann, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bodrum'un çok güzel bir tatil merkezi olduğunu söyledi.



Geminin bir günlüğüne ilçeye geldiğini ifade eden Hartmann, "Bodrum'da henüz çok yer göremedik ancak biraz alışveriş yaptık. İki yıl önce gelmiştik, bu ikinci seferimiz. Gemiyle ilk seyahatimiz." dedi.



Eşi Thomas Hartmann da bugüne kadar İtalya, Malta, Yunanistan ve Montenegro'yu gezdiklerini, Türkiye'ye de gelmenin mutluluk verici olduğunu kaydetti.



Almanya'da sigortacı olarak çalışan Stefan Brinhmann ise sabah saatlerinden bu yana ilçeyi gezdiklerini dile getirdi.



İlçede alışveriş yaptıklarını ve tarihi alanları ziyaret ettiklerini anlatan Brinhmann, "Türkiye'ye ilk gelişimiz ve burayı çok beğendik. Gezdiğimiz yerler çok güzel. Bodrum'daki alışveriş alanları da çok güzel." diye konuştu.



Bu sezon ilçeye toplam 12 sefer yapacağı belirtilen kruvaziyerin, akşam İtalya'nın Katanya şehrine hareket edeceği öğrenildi.





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