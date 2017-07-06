Bodrum'da makilik yangını

Bodrum İlçesi'ne bağlı Yalıkavak Mahallesi Küdür yarımadasında akşam saatlerinde makilik alanda yangın çıktı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevlere, 10 arazöz, 12 itfaiye aracı ve 40 orman işçisiyle müdahale edildi. Çalışmalar sırasında rüzgarın sürekli yön değiştirmesi, ekiplere zor anlar yaşattı. Alevlerin, ekiplerin yoğun çabası sonucu gece yarısı sırasında kontrol altına alındı.Kaynak: DHA
Yaklaşık 18 hektarlık alanın zarar gördüğü yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.
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