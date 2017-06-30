Bodrum'da panik anları. Yardımlarına vatandaşlar koştu

Bodrum'da denizde çırpınan 32 yaşındaki Melike Kılıç'ı kurtarmaya giden eşi 37 yaşındaki Mehmet Kılıç da boğulma tehlikesi geçirince korkulu anlar yaşandı. Vatandaşların kurtardığı çift ölümden dönerken, o anlar muhabirler tarafından görüntülendi

İstanbul'dan bir hafta önce Bodrum'a tatile gelen Mehmet Kılıç ile eşi Melike Kılıç, Gümbet Plajı'na gitti. Bir süre güneşlenen Melike Kılıç, ardından denize girdi. Sahilden yaklaşık 80 metre kadar açılan Melike Kılıç, birden bağırmaya ve suda batıp çıkmaya başladı. Eşinin boğulma tehlikesi geçirdiğini gören Mehmet Kılıç da denize atlayarak kurtarmaya gitti. Ancak kendisi de boğulma tehlikesi geçirdi. Mehmet Kılıç'ın "Eşim boğuluyor yardım edin" çağrısıyla, vatandaşlardan 35 yaşındaki Fatih Güven elbiseleriyle denize atladı. Güven Melike Kılıç'a, diğer vatandaşlar ise Mehmet Kılıç'a yardım edip denizden çıkardı. O anlar DHA tarafından görüntülendi. Çifte, Bodrum Belediyesi Kafeteryası çalışanları yardımcı oldu. Bir otelin sağlık çalışanı ise herhangi bir sağlık sorunu var mı diye kontrol etti. Yaklaşık 10 dakika dalgalarla mücadele eden kadın ile kocası, bir süre sonra otellerinin yolunu tuttu.





Çifte yardımcı olanlardan Fatih Güven, "Aydın'dan tatile geldim. Kafeteryada otururken, birden bağırma seslerini duydum. Bir kadın batıp batıp çıkıyordu. Ona yardıma giden kocası da zor durumdaydı. 5 metre ilerideki karısına müdahale edemiyordu. Hemen denize atlayıp, kadına ulaştım. O arada vatandaşlar da yardım etti. Birlikte kıyıya çıkardık" dedi.

