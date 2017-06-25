Bodrum'da plajlar doldu, beach'ler boş kaldı

MUĞLA'nın tatil cenneti ilçesi Bodrum'da, bayramlaşanlar soluğu plajlarda alırken, aşırı pahalı bulunan sosyetenin uğrak yeri beach club'lar ise beklenen ilgiyi görmedi

Ramazan Bayramı nedeniyle Bodrum'a akın akın gelen yerli turistler, bu kez tercihlerini beach club'lar yerine halk plajlarında kullandı. Dünya ve ülke sosyetesinin gözde tatil merkezlerinden Göltürkbükü sahilindeki beach club'lar, neredeyse boş denilecek kadar az ilgi çekti. Ortakent-Yahşi Mahallesi'ndeki Camelbeach Halk Plajı, Gümbet, Bitez, Kumbahçe, Paşatarlası ve Turgutreis Günbatımı plajları ise tatilcilerle doldu taştı. Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Adana ve diğer iller ile yurt dışından özellikle gurbetçilerin yoğun olduğu Almanya'dan gelen yerli turistler, halk plajlarını doldurdu, adım atacak yer kalmadı.Hava sıcaklığının açık havada 40, deniz suyu sıcaklığının ise 21 dereceye ulaştığı ilçede, Ankara'dan ailesiyle birlikte tatile gelen muhasebeci 26 yaşındaki Tuğba Ayyayla, "Bodrum'a daha öncede tatile geldim. Bu kez de bayram tatilini ailemle değerlendiriyorum. Bodrum tatil için gerçekten çok güzel bir yer. Hava da sıcak ve güzel. Bol bol denize girip, eğleniyoruz. Kalabalık ama sıkıcı değil. Bodrum'u her zaman çok sevdik, herkese mutlu bayramlar diliyorum" dedi.İstanbul'dan gelen, 7 aylık torunu Sıraç Ateş ile birlikte denize giren 56 yaşındaki Nursel Kartal ise, "Torunum Sıraç, ilk kez denize girdi ve dakikalarca yüzdük. Denizi çok sevdi. Sabah bayramlaştık ama artık eski bayramların tadı kalmadı. Birkaç kişiye merhaba dedik ve denize koştuk" diye konuştu.Gümbet plajında market işleten Alper Kocaman, "Nisan ve mayıs ayında işlerimiz gerçekten kötüydü. Ancak bayramla birlikte hareketlenme başladı. Özellikle yerli turistlerden çok memnunuz. Umarım bayramdan sonra da bu hareketlilik devam eder" dedi.Son aylarda bazı beach club ve restoranlarda uygulanan aşırı fiyatlar nedeniyle yerli turistin ürkebileceğini belirten Bodrum Otelciler ve Turistik İşletmeciler Derneği (BODER) Başkanı Halil Özyurt ise, "Bayramda doluluk oranlarımız yüzde 90'ları aştı. Birkaç günlük yoğunluk şimdi sahillere taşındı. Hava çok sıcak ve güzel. Turizm sezonunun başında yaşanan sıkıntıları yavaş yavaş atmaya çalışıyoruz. Yerli turist, özellikle orta gelirli turist yine Bodrum'u, Bodrumluları yalnız bırakmadı. İngiltere, Almanya, Hollanda pazarından azalan oranı İsrail, Türkmenistan, Azerbaycan'dan telafi etmeye çalışıyoruz. Yine de Türk turizminin can simidi yerli turistimiz. Bayramdan sonrada okullar açılıncaya kadar turizmdeki ivmeyi koruyacağımızı düşünüyorum. Bayram Bodrum esnafına da çok iyi geldi" dedi.