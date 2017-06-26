Bodrum'da plajlarda karada denizde yer kalmadı

BODRUM'da bayram tatilinde sahiller doldu. Plajlarda karada da denizde de yer kalmadı, 41 dereceyi bulan hava sıcaklığı nedeniyle tatilciler, bol bol denize girdi, su sporları yaptı, güneşlendi

Ramazan Bayramı nedeniyle yurdun dört biryanından Bodrum'a akın akın gelen tatilciler, bayramın ikinci gününde hava sıcaklığının artması üzerine soluğu sahillerde aldı. Deniz suyu sıcaklığının 21, hava sıcaklığının ise 41 dereceye yükseldiği Bodrum'da ilçe merkezindeki Kumbahçe, Gümbet, Paşatarlası Plajları'nda ne karada ne denizde yer kalmadı. Yerli ve yabancı turistler birlikte denize girip, güneşlendi, su sporları yaptı. Plajlarda renkli görüntüler oluştu. Şehir merkezindeki plajlarda yer bulamayanlar ise araçlarla Torba, Bitez, Yalıkavak ve Turgutreis mahallerindeki plajlara gitmeyi tercih etti.



Bazı tatilciler ise günübirlik tekne turlarına katılarak eşsiz güzellikteki koyları gezip, buralarda denize girmenin tadını çıkardı. Malatya'dan eşi ve çocukları ile tatile gelen emekli makine mühendisi, 54 yaşındaki Ertuğ Delice, "Sık sık tatil için Bodrum'a geliriz. Yine tercihim Bodrum oldu ama bugün gerçekten çok sıcak, plajlar çok kalabalık ama kimse kimseyi rahatsız etmiyor. En güzel yanı da bu. Şu ana kadar hiçbir olumsuzluk yaşamadık, böyle bir şeye de tanık olmadık. Sahillerde bayram havası var" dedi.



Meteoroloji yetkilileri, Bodrum'da hava sıcaklığının hafta sonuna doğru giderek etkisini arttıracağı önümüzdeki hafta ortasından itibaren çöl sıcaklarının beklendiği bildirdi.





Kaynak: