Bodrum'da şiddetli lodos etkili oldu

Bodrum'da bu sabahtan itibaren etkili olan şiddetli lodos yüzünden tekneler karaya sürüklendi, ağaçlar kökünden söküldü

Bodrum'da bugün başlayıp, 2 gün süreceği bildirilen sağanak yağmur, henüz yüzünü göstermedi. Yağmur aralıklarla yağıp, etli olmazken, bu sabahtan itibaren lodos etkili olmaya başladı. Gümbet Koyu'ndaki 1 balıkçı ve 1 günübirlik tur teknesi, demir tarayarak karaya oturdu. Sahildeki kafeterya ve motellerin birinci katları deniz taşkını yüzünden suyla doldu. Ortakent- Yahşi sahilinde bazı ağaçlar ise kökünden söküldü, işyerlerinin tabelaları kırıldı. Bodrum- İstanköy ve Bodrum- Datça feribot seferlerinin şiddetli lodos nedeniyle yapılamadı. Gülük'ten İsrail'e kuru yük götüren kargo ve yük gemileri, Yunanistan'a ait İstanköy Adası (Kos) Kumburnu Koyu'na sığınmak zorunda kaldı. Bodrum'da sağanak yağmurun akşam saatlerinde etkili olması bekleniyor.