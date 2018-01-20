Bodrum'daki cinayette yeni gelişme: İlişkiyi itiraf etti!

Bodrum'da kayıp işadamının cinayete kurban gitmesinin ardından itiraflar gelmeye başladı. Katil zanlısının eşi, öldürülen Ali Özdemir ile ilişkisi olduğunu itiraf etti

Bodrum'da iş adamı Ali Özdemir kayıp olmuş ve arama çalışmaları başlamıştı. O sırada Özdemir'in eski ortağı olan Mustafa Ö., intihara kalkıştı. Hastaneye kaldırılan Mustafa Ö., güvenlik güçlerine cinayeti itiraf etti.



Mustafa Ö.'nün gösterdiği yerde ceset bulunurken, Mustafa Ö., eski ortağının eşi ile ilişkisi olduğunu ileri sürdü.



Mustafa Ö. ifadesinde Ali Özdemir ile o gece sabaha kadar eğlendiklerini söyledi. Daha sonra eve göndüklerinde yatmaya giderken evin üst katına çıktığını ama merdivende durarak konuşmaları dinlediğini söyledi. Özdemir'in eşine o sırada 'Ne zaman boşanıyorsun, artık kavuşalım' dediğini duyduğunu belirten Mustafa Ö., sabah da arkadaşı ile konuşmaya gittiğini ama kendisine küfür ettiğini söyledi. Daha sonra aralarında boğuşma çıktığını belirten Mustafa Ö., Ali Özdemir'in çekmecede bulunan silahını korkutmak için aldığını ancak yanlışlıkla vurduğunu anlattı.



Daha sonra kayınpederinden yardım istediğini belirten Mustafa Ö., kayınpederi ile birlikte cesedi battaniyeye sarıp ormanlık alana götürdüklerini itiraf etti.



Mustafa Ö.'nün eşi ise ilişkiyi itiraf etti. Tuğba Ö., uzun süredir Ali Özdemir'le ilişki yaşadıklarını bir ara ayrıldıklarını ancak daha sonra tekrardan ilişkiye başladıklarını söyledi. Tuğba Ö., eşinden ayrıldıktan sonra da Ali Özdemir'le evlenmeyi planladıklarını söyledi.



Tuğba Ö. ifadesinde, o gece eğlenmeye gittiklerinde eşinin kendisine Başım Belada isimli şarkıyı çaldırarak 'Bu şarkıyı bir ömür dinle ve beni hatırla' dediğini de ifade etti.





