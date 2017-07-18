Bodrum doldu taştı. Gitmeden önce rezervasyon yaptırın!

Turizm gelirlerindeki düşüş ardından temmuz ayı Bodrum'daki esnaf için umut ayı oldu. Sahiller, tatilci ve turistlerle doldu taştı

Bodrum'daki otellerde Ramazan Bayramı ile birlikte artan doluluk oranı yüzde 90'lara ulaştı. Turistik tesislerde yer bulmakta güçlük çeken tatilci ve turistler 1 ay önceden rezervasyon yaptırmaya başladı. Bodrum merkezindeki Bitez, Gümbet, Kumbahçe ve Paşatarlası plajları doldu taştı, sahillerde adeta adım atacak yer kalmadı. İngiliz, Belçikalı, Hollandalı ve Türk turistler birlikte eğlendi, güneşlendi, denize girdi. Bazı hayvanseverler köpekleri ile birlikte yüzerek tatilin tadını çıkartırken bazıları da deniz ortasında müzik eşliğinde çılgınca dans etti.



Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Kocadon, önümüzdeki 3 ay içerisinde ilçeye tatil için gelecekleri mağdur olmamaları için mutlaka rezervasyon yaptırmaları konusunda uyararak, şöyle dedi:



"Uluslararası turizm fuarlarında yaptığımız etkili tanıtımların yararını görmeye başladık. Bazı ülkeler turist kaybederken alternatif ülkelerden ilçemize turist yağıyor. Önümüzdeki üç ay içerisinde doluluk oranımız turizmci esnafımızın yüzünü güldürecek. Temmuz ayı umut ayı oldu, sezonun sonuna kadar böyle devam eder."