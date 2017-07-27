Bodrum güzeli dünyaca aranan model oldu

BODRUM'da iki kez 'deniz güzeli' seçilen ve Finlandiya'da yaşamaya başlayan model Didem Özgün, ünlü giyim ve takı markalarının çekimleri için ilçeye geldi

Bodrumlu Şükrü Özgün (60) ve Finlandiyalı Naranja Özgün (49) çiftinin 30 yaşındaki kızı, model ve moda tasarımcısı Didem Özgün, Avrupalı ünlü markalar ile çalışıyor. 2001 ve 2003 yılllarında katıldığı, Bodrum Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nda düzenlenen Bodrum Deniz Güzeli Yarışması'nda iki kez birinci olan Didem Özgün, yıllar sonra Bodrum'da objektiflerin karşısına geçti. Finlandiya'nın Helsinki kenti ile İsivçre'nin Zürih kentinde yaşayan, evli ve bir çocuk annesi Didem Özgün, dünyaca ünlü giyim, jean, takı, aksesuar ve güzellik ürünlerinin tanıtımında rol aldığını söyledi.



Cosmopolitan Finlandiya'nın moda yazarlığını yaptığını belirten Özgün "Babam Bodrumlu. Bodrum'dan kopmamız imkansız. Ben ve kardeşlerim ailelerimizle yaz aylarını Bodrum'da geçiriyoruz. İsviçre, İsveç, ABD ve Finlandiya'da modellik ve moda tasarımı konusunda eğitim aldım. Küçük yaşlardan itibaren modaya tutkum var. Hayallerimi gerçekleştirdim ve dünyaca ünlü markalarının yüzü olup tanıtımını yaptım" dedi.



KENDİ MARKASINI YARATTI



İki yıl önce By Didem adı altında kendi markasını oluşturan Didem Özgün, "Bodrum benim için çok farklı bir tutku. Bodrum'un değerlerini otantik ve kültürel güzelliklerini moda ile harmanlayarak dünyaya tanıtmak benim için çok önemli bir görev. Bu nedenle bir haftadır ciddi bir çalışma yaptık, yüzlerce fotoğraf çektik; dünyaca ünlü dergide ve kendime ait blog sayfalarında bunu yayınlayarak hem dünyaca ünlü bir markayı hemde turizmde marka olan ilçemizi tanıtacağım. En büyük hayalim ise bir gün Bodrum'da dünyaca ünlü mankenleri bir araya getirerek Bodrum'a özgü uluslararası bir defileye ve moda günlerine imza atmak" dedi.

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