Bodrum mandalinası kozmetikte de kullanılacak

Bodrum mandalinasından elde edilen gazoz, kolonya, lokum, cips, reçel, mandalina suyu ve mum gibi birçok ürüne şimdi de mandalina yağı eklendi. Bu yağ kozmetik sektöründe değerlendirilecek

Bodrum'un Bitez, Ortakent-Yahşi, Gümüşlük ve Turgutreis mahallelerindeki bahçelerde yetiştirilen Bodrum mandalinasından kozmetik ve gıda sanayinde kullanılmak üzere yağ üretilmeye başlandı. Bodrum Ticaret Odası (BODTO) ve Bodrum Narenciye Birliği Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, birliğin 2006'da kurulduğunu ve bugüne kadar mandalinayla ilgili birçok proje geliştirdiklerini söyledi. Bodrum mandalinasını yüksek katma değerli ürünlere çevirebilmek için çalışma yürüttüklerini ifade eden Kocadon, ilk olarak mandalina gazozunu, daha sonra da lokumunu üretmeye başladıklarını anlattı.



Yağ raporları alındı



Çalışmaları kapsamında Güney Ege Kalkınma Ajansının (GEKA) projesine dahil olduklarını söyleyen Kocadon, 'Buradan da nasıl yöresel başka ürünler elde edebiliriz dedik ve projeye Bodrum mandalina yağını yazdık. Bu proje de kabul edildi. GEKA ve BODTO'nun desteğiyle bir atölye kurduk' dedi.

Kocadon, mandalina yağını ilk kez geçen yıl çıkarttıklarını, ancak piyasaya sürmediklerini belirterek şöyle devam etti: 'Elimizde laboratuvar tahlilleri yoktu. İki Türkiye'de, bir de Almanya'da uluslararası akredite olmuş laboratuvarda test yaptırdık. Hem kozmetikte hem de gıda da kullanılabileceğine dair raporlarımızı aldık. Bu yıl ciddi boyutta yağ çıkartmaya başladık. Şimdilik lokumda kullanıyoruz. İki bisküvi arası lokum yaptık, gayet de iyi gidiyor. Yurt dışı tekliflerini de değerlendiriyoruz.'

25-30 gram mandalina yağı üretebilmek için 100 kilogramdan fazla mandalina kullanıldığını anlatan Kocadon, çalışmalarının sonucunda Bodrum mandalinasının değerinin artacağını dile getirdi.



Önce hijyenik işlemlerden geçiriliyor



Mandalina yağı üretim atölyesinde çalışan Osman Kızılağaç da dalından koparılarak atölyeye getirilen mandalinaları ilk olarak birtakım hijyenik işlemlerden geçirdiklerini anlattı. Daha sonra yağını çıkartmak üzere mandalinaları makinede işlediklerini belirten Kızılağaç, 'Mandalinanın suyu ve posası ayrılıyor. 90-100 derece arasında kaynatılıyor. Buharlama ve damlama sistemiyle cihazdan geçiyor. Daha sonrasında da yağa dönüşüyor' diye konuştu.

Mandalina yağını test edenlerden Büşra Önal da 'Hiçbir katkı maddesi yok. Çok hoş bir kokusu var. Hiçbir şekilde rahatsızlık vermiyor. Mandalina yağı E vitamini yönünden de çok zengin. İyi bir aroması var' dedi.

