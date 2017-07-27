Bodrum tıklım tıklım doldu, Başkan DJ oldu

BODRUM'da geçtiğimiz hafta meydana gelen 6.5 büyüklüğündeki depremin ardından büyük bir hızla normale döndü. Sahillerin yerli ve yabancı turistlerle dolduğu Bodrum'da, bir eğlence mekanında DJ'lik yapan Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, "Eğlenceye ve tatile devam" mesajı verdi

Bodrum'un dünyaca ünlü plajları, koyları ve otelleri yerli ve yabancı turistlerle doldu. Bodrum'da yüksek hava sıcaklığı nedeniyle plajlarda adım atacak yer kalmadı. Bazı tatilciler masa ve sandalyeleri denizin içerisine koyarak serinlerken, turistler beach club'larda çalan şarkılar eşliğinde dans edip eğlendi. Belçika'dan tatile gelen 27 yaşındaki tekstil mühendisi Ulrike Myhard, "6 yıldır Bodrum'a tatile geliyoruz. Depremde de burdaydık ancak otel yöneticileri personel ve herkes o kadar sıcak ve soğukkanlıydı ki yaşadığımız şoku çok kısa sürede üzerimizden attık. Gördüğünüz gibi tatilimizi sürdürüyoruz. Bizim ile birlikte gelen 50 kişilik gruptan kimse geri dönmedi" dedi. Bazı turistler ise Gümbet Plajı'nda sıcaktan bunalan köpeklerle birlikte denize girdi, eğlendi.Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Eskiçeşme Mahallesi Neyzen Tevfik Caddesi'ndeki Marina Vista Otel'in bünyesindeki Sopranos Bar'da DJ kabinine geçerek tam 20 dakika yerli ve yabancı turistlere müzik çaldı. Kocadon 'Sana kırmızı çok yakışıyor' şarkısını tam 4 kez çalarak turistleri eğlendirdi. Kocadon, "Bodrum'u bu kez ben salladım. Turizmcinin de, esnafın da, turistin de keyfi yerinde, gördüğünüz gibi Bodrum tarihinin en büyük depremlerinden birinin ardından hızla kendisine geldi. Eğlenceye ve tatile devam" dedi.