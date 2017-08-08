Bodrum yine sallandı

Muğla'nın Bodrum İlçesi Gökova Körfezi açıklarında Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) merkez üssünü Bodrum İlçesi Gökova Körfezi açıkları olarak saptadığı deprem, dün saat 21.25'te meydana geldi. Yerin 7.3 kilometre derinliğinde olan depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.



Boğaziçi Üniversitesi Kandille Rasathanesi ise ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü, 3.9 olarak belirledi.