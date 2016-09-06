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    • Bodrum'da aşırı hız can aldı: 1 ölü, 4 yaralı

    Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil karşı şeride geçerek iki araca çarptı. Kazada karşı şeride geçen otomobilin sürücüsü 33 yaşındaki Kemal Çağdaş Yeşilsu hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı

    06 Eylül 2016 Salı 09:01
    Bodrum'da aşırı hız can aldı: 1 ölü, 4 yaralı
    Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Bodrum-Milas karayolunun Kaynar Mevkii'nde meydana geldi. Kemal Çağdaş Yeşilsu, 34 DD 2792 plakalı otomobili ile seyir halindeyken aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarptıktan sonra karşı yola geçti. Yeşilsu, karşı yönden gelen Metin Gümüşsuyu idaresindeki 09 YG 424 plakalı otomobile ardından da Ceyhun Kara'nın kullandığı 42 ND 992 plakalı minibüse çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Yeşilsu'yu ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yeşilsu yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

    Kazada yaralanan Metin Gümüşsuyu, eşi Tülay (42) ve kızı Eda Gümüşsuyu (15) Özel Bodrum Hastanesi'ne, Ceyhun Kara ise Acıbadem Hastanesi'ne kaldırıldı. Gümüşsuyu ailesinin ve Kara'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

    Polis kaza ile ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.
    Haber Kaynağı: DHA
    Anahtar Kelimeler: Muğla, Muğla Kaza, Bodrum Kaza, Trafik Kazası

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