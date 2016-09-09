ÖLÜMDEN DÖNDÜLER



'DAVA AÇIP, MOTOSİKLETİMİN ZARARINI İSTEYECEĞİM'



Haber Kaynağı: DHA

Bodrum'a içme suyu taşıyan isale hattını Bitez Mahallesi'ndeki bölümünde, dün saat 19.00 sıralarında patlak meydana geldi. Tonlarca su Bitez Caddesi'ne akarak, sahildeki restoran ve beach clup'ları bastı. Dereye dönen caddede su baskını nedeniyle çökme meydana gelen yolda, 2 metre derinliğe çukur oluştu. Çalıştığı Bitez'deki rehabilistasyon merkezinden 48 BJ 213 plakalı motosikletiyle evine gitmekte olan 29 yaşındaki Ömer Değercan, bir anda neye uğradığını şaşırarak, çukura düştü.Değercan, içi suyla dolan çukurdan yüzerek kendi imkanıyla kurtuldu. İstanbul'daki bir otelde çeşitli departmanda çalıştıkları ve tatil için geldikler Bodrum'da, plajdan konakladıkları otele gittikleri öğrenilen 9 gencin içinde bulunduğu 34 TM 2607 plakalı minibüs de çöken yolda oluşan çukurda asılı kaldı. Yoldan geçen bir kamyonetin yardımıyla halat bağlanarak çekilen minibüs çukara düşmekten kurtarıldı. Minibüste maddi hasar meydana geldi. Minibüsün 29 yaşındaki sürücüsü Gökhan Güngör, "Birden yolda su olduğunu farkettik. Geçeriz, diye düşündük. Ama yol aniden çöktü. Minibüsün burnu çökme sonucu oluşan çukura asılı kaldı. Hemen itfaiyeyi aradık, yardım istedik. 'Biz bir şey yapamayız' dediler. Yakındaki yardım istediğimiz bir kamyonet bizi çekmeseydi, göçüğe düşecektik. Tatilimiz kabusa döndü" dedi.Olay anını minibüsteki gençler cep telefonlarıyla görüntüledi.Çukurdaki suyun vidanjörle iki saatte boşaltılmasının ardından, içine düşen motosikleti vinç yardımıyla çıkartılarak çekiciye yüklenen Değercan ise canını kurtulmuş olmasının sevinciyle gazetecilere poz verdi. Değercan, "Yıllarca düşünsem ana caddede aniden çökme meydana gelecek ve içine düşeceğim aklıma gelmezdi. 30 bin lira değerindeki motosikletim zarar gördü. Bir ihmal yüzünden ölümden döndüm. Buna neden olan kurumlara dava açıp, hiç değilse motosikletimin zararının karşılanmasını isteyeceğim" dedi. Bitez Caddesi, yoldaki çukur nedeniyle tamamen trafiğe kapatıldı.Ortakent Mahallesi'nde yaşayan Ümit Baltutan, "DSİ tarafından yapılan isale hattında yaşanan bu rezaleti geçen hafta Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün de gündeme getirmişti. Bu hattı kim yaptıysa o sorumludur. Serseri mayın gibi ne zaman nereden patlayacağı belil değil. Bugün insanlar ölmemişse bu tamamen bir tesadüftü. Turistik ilçede caddenin ortasında meydana gelen göçükten insanlar şans eseri kurtulmuştur" dedi.Kazadan sonra Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Bodrum Belediyesi ekipleri, gerekli emniyet tedbirini alırken, patlak meydana gelen borunun değiştirilmesi için çalışmalara başlandı.DSİ tarafından yapılan ve aktif olarak kullanılmasına 2011 yılında başlanan içme suyu isale hattı üç yıl sonra Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi. İçme suyu isale hattında bugüne kadar 46 kez patlak meydana geldi.