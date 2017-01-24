Bodrumlu türkücüden ilginç iddia: Adele'nin babası benim!

Muğla'da yaşayan saz ustası ve türkücü Mehmet Asar çok ilginç bir iddiada bulundu: Adele'nin babası benim!

Muğla'nın Bodrum ilçesinde hayatını sürdüren saz ustası ve türkücü Mehmet Asar, ilginç bir iddia ortaya attı. Asar, Türk asıllığı olduğu yönünde bir açıklama yapan 1988 doğumlu İngiliz şarkıcı Adele'nin kendi kızı olduğunu söyledi. Adele'nin annesi Penny Adkins'in 1987 yılında tatil için Gümbet'e geldiğini kendisinin de taksi şoförlüğü yaparken onunla tanıştığını söyledi.



Penny Adkins ve arkadaşlarını iki hafta boyunca gezdirdiğini anlatan Asar, Adkins'in kendisini hemşire olarak tanıttığını söyledi. Birbirlerini sevdiklerini anlatan Asar, 2 hafta boyunca birlikte olduklarını söyledi. Adkins'in tatilini uzattığını ve bir ay sonra da İngiltere'ye döndüğünü anlatan Asar, daha sonra da iki kez daha Bodrum'a geldiğini ve bir ay kaldığını söyledi. Adkins'in kendisini de İngiltere'ye götürmek istediğini anlatan Asar, kendisinin gitmek istemediğini Adkins'in de memleketine döndüğünü söyledi. Daha sonra birkaç keç telefonda konuştuklarını anlatan Asar, daha sonra da koptuklarını anlattı. Asar, annesiyle birlikte oldukları tarihin Adele'nin doğum tarihiyle tam olarak uyduğunu söylereke, Adele'nin kendi kızı olduğu iddiasında bulundu.







Asar şöyle devam etti: "Ailesine baktığımda, annesinin yıllar önce benim birlikte olduğum İngiliz kadın olduğunu öğrenince şoke oldum. Sevdiğim kadın, Adele'in annesiydi. Yıllar geçmesine rağmen değişmemişti. Ardından Adele'in hareketlerini incelediğimde çene, göz, yüz yapısı, saçları ve konserler sırasında sağ elini kaldırdığında 3 ve 4'üncü parmaklarının bitişik olduğunu gördüm. Daha çok şaşırdım çünkü, benim sağ elimin 3 ve 4'üncü parmakları da kaldırdığımda bitişiktir. Ayrıca Adele'nin söylediği şarkılarda yaptığı vurgular, benim söylediğim eserlerdeki vurgulara çok benziyor, bu da genetik olabilir."



Adele'nin annesinden sonra hiç evlenmediğini belirten Asar, yıllarının onu düşünmekle geçtiğini ve Adele'nin gerçekleri öğrenmesini istediğini anlattı. Asar şöyle devam etti: "Adele ve annesini Bodrum'a davet ediyorum. Gelsinler burada tatil yapsınlar, tanışalım. Adele'nin babası olduğumu düşünüyorum, hissediyorum. Adele isterse onun için DNA testi bile yaptırırım. Bu konuda bilinmesini istediğim en önemli şey de hiçbir beklentim yok. Ben Bodrumlu'yum ve halim vaktim yerinde. Sadece kızım gerçekleri bilsin istiyorum."