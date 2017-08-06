Boğalar Bodrum'da güreşti

BODRUM'da bu yıl 2'ncisi düzenlenen Bodrum Karaova Boğa Güreşleri Festivali, 110 namlı boğanın katılımıyla yapıldı. Kıyasıya mücadale veren boğaların zaman zaman tel örgüleri devirip, izleyicilerin arasına dalması sonucu 4 kişi yaralandı

Bodrum'un Gölbaşı ve Karaova Mahallesi Muhtarlıkları tarafından Mumcular Arenası'nda düzenlenen 2'nci Bodrum Karaova Boğa Güreşleri Festivali'ne 40 dereceyi bulan sıcak havaya rağmen ilgi büyük oldu. Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Taner Uslu'nun da aralarında bulunduğu yaklaşık 4 bin kişinin izlediği güreşlere baş, baş üstü, baş altı, büyük orta, küçük orta, büyük ayak, küçük ayak, deste ve tozkoparan kategorilerinde Muğla, İzmir , Denizli, Antalya ve Aydın'dan getirilen 100 namlı boğa katıldı.



DALLAS DA VARDI OSCAR DA



Güreşler kadar boğaların isimleri de dikkat çekti. Dallas, Oscar, Çengel, Erbey, Hasırcı, Beyoğlu, Mazot, Son Darbe, Filinta, Kocakurt , Dembaba, Ronalda, Kaptan Kirk, Karakartal, Yanardağ, Efe, Cesur, Son Kartal ve Korateş isimli boğalar yaptıkları mücadele ile odak haline geldi. Baş cazgırlığını Hakan Demirtaş'ın yaptığı güreşlerde bazı boğalar güreşmek istemeyerek sahiplerine zor anlar yaşattı. Bazı boğalar da dakikalarca süren güreşlerde yenişemedi. Rakibinden kaçan bazı boğalar tel örgüleri devirip, seyircilerin arasına daldı. Boğa sahipleri ve yardımcılarının da aralarında bulunduğu 4 kişi hafif yaralandı, ambulansta ayakta tedavileri yapıldı. Bazı vatandaşlar ise direklerin tepelerine çıkarak öfkeli boğalardan korunmaya çalıştı. Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Taner Uslu "Mumcular bölgesi tarım ve hayvancılığımızın yoğun olduğu bir bölge. 2 yıldır bu festivali düzenleyerek hem vatandaşlarımızın kaynaşmasını hem de bölgemizde yetişen boğaların tanıtılmasının ve tanınmasını amaçlıyoruz. Yörenin geleneği, kültürü olan festivale ilgi büyük oldu" dedi.



Güreşleri kazanan boğaların sahiplerine 4 bin ile 300 lira arasında değişen para ve yemle ödüllendirildi.

Kaynak: