Boğalar, cami yararına güreşti

AYDIN'ın Germencik İlçesi'nde geliri tadilatı devam eden camiye aktarılmak üzere düzenlenen boğa güreşleri, 40 derece hava sıcaklığına karşın çok sayıda kişi tarafından izlendi

Bozköy Mahallesi'nde ilk kez yapılan boğa güreşi sıcağa rağmen yoğun ilgi gördü. Yaklaşık 4 bin kişi boğa güreşini izlemeye geldi. Çok sayıda kişi bunaltan sıcak nedeniyle bekleyecek gölge bir yer aradı. Bazı boğalar da sıcak hava nedeniyle güreşmekten kaçındı. Boğa Güreşi Komite Başkanı Sadık Elmas, Bozköy'de ilk kez boğa güreşi yaptıklarını belirterek, "9 kişilik bir komite kurduk ve boğa güreşini organize ettik. İnşallah bundan sonraki yılarda da gelenek haline getirerek bunu sürdürmek istiyoruz. Aydın, Muğla ve İzmir'den 80 çift boğa katıldı. Mahallemizde tadilat halinde bir camimiz var buradan elde edeceğimiz geliri caminin tadilatında kullanacağız. Yola bu amaçla çıktık. İnşallah camimize faydamız olacak. Biletlerimizi 20 TL'den satıyoruz" dedi.Besledikleri boğalarla birlikte gelen üniversite mezunu 23 yaşındaki Ayşe Aydoğdu ile kız kardeşi 15 yaşındaki Kader Aydoğdu güreşleri birlikte izledi. Abla Aydoğdu, "İki güreş boğamız var. Bakması çok zor herkes yapamaz. Ailemiz de bizi destekliyor. İçimizde çok büyük bir merak var" dedi. Ablası gibi boğa meraklısı olan Kader Aydoğdu ise, "Benim de ablam gibi boğa merakım var. Lise öğrencisiyim. Bunlarla ilgilenmeyi çok seviyorum. Boğaları güreşirken izlemek ve onlara bakmak bizi mutlu ediyor" diye konuştu