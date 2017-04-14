Boğazı otomobilin camına sıkışan küçük çocuk öldü

Denizli'nin Çivril İlçesi'nde 5 yaşındaki Emre Aktaş, kafasının araba camına sıkışması ile hayatını kaybetti.

Denizli 'nin Çivril İlçesi'nde 5 yaşındaki Emre Aktaş, kafasının araba camına sıkışması ile hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre olay geçtiğimiz çarşamba günü meydana geldi. Babası Mesut Aktaş'ın park halindeki otomobiline binen 5 yaşındaki Emre Aktaş, aracın içinde bir süre oynadı. Daha sonra otomatik camı açan Aktaş, sonra da başını araçtan dışarıya çıkardı.Daha sonra küçük çocuğun eli yine otomatik cam düğmesine dokundu. Camın kapanması ile küçük çocuğun boğazı cama sıkıştı.Diğer oğlunun çığlığı üzerine olay yerine gelen Mesut Aktaş, oğlunu hemen hastaneye götürdü. Ancak küçük çocuk müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Otopsisi yapılan küçük çocuk, dün toprağa verildi.