Boş sandığı tüfek sonu oldu!

Kütahya'nın Emet ilçesinde evde bulunan av tüfeğini apartmanın bodrumuna götürerek burada arkadaşlarına gösteren Onur Gürkan (16), boş sandığı tüfeğin ateş alması sonucunda başından yaralandı. Hastaneye kaldırılan liseli Onur, kurtarılamadı

Boş sandığı tüfek sonu oldu!
16 Ekim 2018 Salı 09:37

Olay dün akşam saatlerinde Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Emet Cevizdere Şehitleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Maden Teknolojileri Bölümü öğrencisi Onur Gürkan, iddiaya göre evlerinde bulunan av tüfeğini göstermek amacıyla arkadaşlarını, oturdukları apartmanın alt katındaki depo olarak kullanılan yere götürdü. Burada tüfekle oynayan Onur Gürkan, silahın ateş alması sonucunda başından yaralandı. Ambulansla Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan liseli Onur, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

YARIN DOĞUM GÜNÜYDÜ

Polis ekipleri olay sırasında Onur Gürkan'ın yanında bulunan arkadaşları H.K., Z.P., M.U. ve Ö.E.'yi ifadelerini almak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü. Arkadaşları, Onur'un evden getirdiği tüfeği kendilerine gösterirken dolu olabileceği konusunda onu uyardıklarını ancak boş olduğunu söylediğini silahın dipçiğini yere sert vurduğunda ise tüfeğin ateş alıp başından vurulduğunu söyledi. Onur Gürkan'ın cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürerken yakınları, 17 Ekim doğumlu olan Onur için "Ölmeseydi, yarın doğum gününü kutlayacak ve 17 yaşına girecekti" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #kütahya #kütahya ölüm #tüfek ölüm
Önceki Haber
Köpeği ağaca bağlayıp tecavüz ettiler!
Sonraki Haber
Kırmızı ışıkta geçenin ehliyetine el konulacak!
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.